عقب سبع سنوات..طائرة الليبية تحط في معيتيقة بعد الانتهاء من صيانتها في تونس | أخبار ليبيا 24

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أعلنت الخطوط الجوية الليبية اليوم الأحد، أن إحدى طائراتها حطت في مطار معيتيقة الدولي بعد انتهاء أعمال الصيانة في تونس.

وقالت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” :”بعد أكثر من سبع سنوات تحط الآن على أرضية مطار معيتيقة الدولي طائرة نوع آيرباص A320 تحت تسجيل LAH“.

وأضافت الخطوط الجوية أن الطائرة وصلت مطار معيتيقة قادمة من مطار قرطاج الدولي بعد انتهاء أعمال الصيانة في تونس.

وأشارت شركة الخطوط الجوية، إلى أن الطائرة سوف تباشر مهامها في نقل المسافرين مباشرة لتدعم أسطول الشركة في تسيير الرحلات.