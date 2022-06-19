اقعيم يطلع على سير عمل الغُرفة الأمنية – بنغازي الكُبرى

ترأس وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، اجتماعاً موسعاً مع الغُرفة الأمنية – بنغازي الكُبرى، وذلك لاستعراض الإنجازات والمهام التي تم تنفيذها خِلال الفتره الماضية من قبل الغرفة.

الاجتماع الذي حضره مُدير أمن بنغازي عميد رمضان الوحيشي و كُل من أعضاء الغُرفة الأمنية ومُدراء الإدارات والأجهزة ورُؤساء الأقسام ومراكز الشُرطة في مدينة بنغازي وطوقها، بحث سير عمل ومهام الغرفة في مُكافحة الفساد الإداري والمالي وضبط الخارجين عن القانون وردع الجريمة وزجّ المُجرمين وراء القُضبان.

وأثنى اقعيم، على إنجازات الغُرفة الأمنية المُشتركة مُشددًا على بذل المزيد من المجهُودات لفرضِ هيبة الدولة وسُلطة القانون .