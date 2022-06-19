مكافحة الأمراض: 6 حالات موجبة ولاوفيات من 11 – 16 يونيو

العنوان – طرابلس

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أن متوسط عدد الحالات الموجبة (06) حالات خلال الفترة من 11 – 16 يونيو الجاري.

وأضاف المركز في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي أنه استلم خلال هذه الفترة عدد (1.351) عينة.

وأشار المركز الوطني إلى أن متوسط عدد العينات (225) عينة، ومتوسط عدد الحالات المتعافية (04) حالات.

وأكد مركز مكافحة الأمراض أن متوسط عدد الحالات الوفيات (00) حالة، ونسبة الحالات الموجبة ( 2.5%).

وأفاد المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 502,110 حالة، والحالات النشطة 71 حالة، والمتعافين 495,609 حالة، والوفيات 6,430 حالة.