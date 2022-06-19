عمران: الحل يكمن في طرح مشروع الدستور للاستفتاء وإجراء انتخابات

ليبيا – علقت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران حول ما يتم تداوله عن فشل التوصل إلى توافق في المواد الرئيسية بين أعضاء اللجنة الدستورية من مجلسي الدولة والبرلمان، في العديد من المواد المرتبطة بالسلطة التشريعية وترشح العسكريين للانتخابات.

عمران قالت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن الحل يكمن في طرح مشروع الدستور للاستفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية وبرلمانية طبقًا لنصوصه.

يشار إلى أن مصادر برلمانية أكدت لذات المصدر أن لجنة مجلس الدولة لا تريد إجراء الانتخابات في وقت متزامن، وتسعى لإجراء انتخابات برلمانية فقط وإرجاء انتخابات الرئاسة.