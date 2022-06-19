شرطة سيدي خليفة تضبط متهمًا سرق أكثر من ستة منازل | أخبار ليبيا 24

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة سيدي خليفة نجح في القبض على شخص قام بسرقة أكثر من ستة منازل بحي طيبة بالمنطقة.

وأوضحت المديرية أن عملية القبض تمت بناء على شكاوي المواطنين ضد شخص مجهول الهوية قام بسرقة محتويات منازلهم.

وأضافت المديرية أن أعضاء التحريات خرجوا لجمع المعلومات وتمشيط الاختصاص وعند تجوالهم حضر إليهم مواطن وأبلغهم بقيام أحد الاشخاص بالدخول إلى منزله مُحاولاً السرقة.

وأفادت أن الشاكي أكد أنه حاول ضبط السارق ولكنه قاومه ولاذ بالفرار، مؤكدة أنه تم الحصول على مواصفات المركبة التي يقودها المتهم وهي “هيونداي” المعروفة محليًا باسم “حلوة”.

وأكدت المديرية أن تمت مشاهدة السيارة وعلى متنها الشخص المطلوب تتجول داخل الاختصاص وعلى الفور تم ضبطه والانتقال به إلى المركز.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أنه بالاستدلال معه تبين انه يُدعى أ.م.أ من مواليد 1985 من سكان منطقة سيدي خليفة.

وأشارت إلى أنه عند الضغط عليه اعترف بسرقته لمحتويات ستة منازل بالمنطقة وكشف عن الطريقة التي كان يدخل بها لتلك المنازل وتم إحالته للنيابة العامة.