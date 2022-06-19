العكروت: من يتهم عقيلة بالمسؤولية وحده عن عرقلة الحل السياسي.. أعور

قال سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وعمان، محمد خليفة العكروت، إن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ليس مسئولاً وحده عن أي عرقلة في الحل السياسي الليبي، وفق قوله.

أضاف على فيسبوك: “لم أشكر أو أثني أو أمتدح السيد عقيله، ولست من المداحين اللقاقين والحمد لله ولن أكون بإذنه تعالى، لكنني لا أسمح ولن أسمح لاحد أن يخدعني بكلام وهرطقات زائفة”.

أضاف قائلاً: “منذ ساعات وأنا أقرأ وأتابع صفحات ومدونين وهم يلقون باللوم على السيد عقيلة وأنه سبب ما يجري في البلاد وأنه هو المعرقل لكل محاولة للسير للامام وانه هو سبب فشل اجتماع القاهرة”.

وتابع قائلاً: “أقول بكل صدق وشفافية، هؤلاء ينظرون بعين واحدة أو نصف عين أو ربع عين، الاشخاص والشخصيات التي يدمرون البلاد ويفسدون فيها ويعرقلون حلول ازمتها هم عشرات بل مئات بل ألوف، لكن الخوف من ذكرهم أو الطمع فيهم أو مداهنة لهم أو الانخداع فيهم يجعل الكثيرين لا يتطرقون لهم ولا يذكرونهم ويتجنبون طرح أسمائهم “.

وتابع قائلاً: “أقسم بالله ثلاثاً لو انني أعرف أن السيد عقيله هو وحده ( نعم وحده ) هو سبب أزمة البلاد، والله سأمشي للقبه سيراً على الأقدام وأبيت عند عتبة بيته واستجديه حتى يترك البلاد وشأنها، لكنني أعرف ومتأكد أن السيد عقيله هو حلقة من ألف حلقة يدمرون البلاد”.