المالية: أكثر من تسعة مليار دينار قيمة نفقات الدعم خلال خمسة أشهر

العنوان – طرابلس

كشفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أن قيمة نفقات الدعم خلال 5 أشهر هي 9 مليار و609 مليون دينار.

وذكرت المالية أن قيمة التحويلات المالية لتغطية نفقات الباب الرابع المخصص للدعم خلال الفترة من 1.1.2022 وحتى 31.5.2022 ، بمجموع 9 مليار و 609 مليون دينار.

وأوضحت وزارة المالية أن أكثر قيمة خصصت لمنحة الأبناء بمبلغ 3 مليار و 499 مليون دينار.

وأشارت وزارة المالية إلى أن قيمة دعم المحروقات عن نفس المدة بلغت 3 مليار و 326 مليون دينار.

وبينت أن قيمة دعم الأدوية بلغت مليار و179 مليون دينار، ودعم وصندوق الزواج مليار دينار لم يتم استلامها حتى تاريخ 31.5.2022.

ولفتت وزارة المالية إلى أن دعم الكهرباء والإنارة العامة بلغ 350 مليون دينار، ودعم النظافة العامة 157 مليون دينار، ودعم المياه والصرف الصحي بقيمة 95 مليون و 833 ألف دينار.