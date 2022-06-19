المريمي يكشف عن أسباب تعثر اللقاء بين صالح والمشري

ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن اللقاء بين رئيس المجلس عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري تعثّر ولم يفشل.

المريمي وفي مداخلة له مع برنامج “المسائية” الذي بث على قناة “الجزيرة” القطرية أضاف: “إن سبب التعثر يرجع إلى أن ستيفاني ويليامز أعلنت أجندة الاجتماع، وتشمل الحكومة التي يرأسها فتحي باشاآغا والمسار الدستوري، في حين أراد المشري ألا يتطرق الاجتماع إلى حكومة باشاآغا، وعندها قرر عقيلة صالح مغادرة القاهرة”.

ونفى طلب عقيلة صالح دخول حكومة فتحي باشاآغا طرابلس، قائلاً: “نعرف أن طرابلس بها مليشيات وقضايا كثيرة، ولا يمكن للحكومة أن تعمل بأريحية هناك”.

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