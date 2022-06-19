صمت مطبق.. 85 يوماً على تغييب الريفاوي

تواصل الأجهزة الأمنية في مدينة سرت التكتم على مصير مراسل قنوات 218 في المدينة علي الريفاوي، بعد 85 يوماً على اعتقاله من طرف جهاز الأمن الداخلي دون أي مبررات أو مسوغات قانونية.

وتواصل قنوات 218 مطالباتها ومناشداتها اليومية بالإطلاق الفوري وغير المشروط للريفاوي، وإنهاء حالة الصمت الذي تنتهجه الأجهزة الأمنية والسلطات كافة، إزاء هذا الخرق الصارخ لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة وحرية الصحافة والتعبير، التي كفلها الإعلان الدستوري ونظمتها القوانين المحلية المرعية والمواثيق الدولية.

وسبق لقنوات 218 أن تقدمت ببيانات عدة تطالب بالكشف عن مصير الريفاوي، حيث ناشدت الحكومة وكل الجهات ذات العلاقة التدخل لإنهاء معاناته، وتنادت معها كافة المنظمات الإنسانية والهيئات الحقوقية والسفارات والمنظمات الدولية، لكن خاطفيه ومحتجزيه ضربوا بعرض الحائط كل هذه المناشدات، في تحدٍ سافر، في ظل غياب الرقابة وانتشار ظاهرة الإفلات من الحساب والعقاب.

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