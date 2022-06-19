معهد السلام والاقتصاد العالمي: ليبيا 14 عربيًا و151 عالميًا ضمن مؤشر السلام العالمي | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

أكد معهد السلام والاقتصاد العالمي، أن ليبيا احتلت المرتبة 14 عربيًا، و151 عالميا ضمن مؤشر السلام العالمي للعام 2022.

وأضاف المعهد أن ليبيا شهدت تحسنا ملحوظا على الصعيد الأمني فيما بلغ حجم الإنفاق العسكري 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد المعهد أن أعداد الوفيات انخفض بفعل اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والقيادة العامة للقوات المسلحة في أكتوبر 2020.

وأشار معهد السلام والاقتصاد العالمي إلى أنه مع هذا الانخفاض في الوفيات، لا يزال مؤشر شدة الصراع الداخلي مرتفعًا.

وأوضح المعهد أن مجال السلامة والأمن تحسن بنسبة 8.3% مدفوعًا بتراجع مظاهر العنف ومؤشرات اللاجئين والنازحين داخليًا.

ولفت معهد السلام والاقتصاد العالمي إلى أن أعداد الوفيات من ضحايا العنف انخفضت بنسبة 21%.

وبين المعهد أن ليبيا سجلت أكبر زيادة في الاستقرار في المنطقة وأكبر تحسن على مستوى العالم، حيث تحسنت درجاتها بنسبة 5.6% في مؤشر السلام للعام 2022.

وأضاف معهد السلام والاقتصاد العالمي أن ليبيا شهدت تدهورا في مؤشر واحد فقط وهو تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأكد أن أكبر تحسن شهدته ليبيا في مجال السلام والأمن، والمظاهرات العنيفة واللاجئين والنازحين داخليًا وتصورات الإجرام.