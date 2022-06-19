تبون وماكرون يبحثان الوضع في ليبيا

العنوان-طرابلس

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، هاتفيا تطورات الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل.

واستعرض الطرفان من خلال الاتصال الهاتفي، عدة ملفات، على رأسها ملفا الساحل والوضع في ليبيا.

كما بحث قضايا إقليمية ودولية، ذات الاهتمام المشترك وفق الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم الأحد، وعبر الرئيسان عن عزمهما تعميق العلاقات بين الجزائر وفرنسا، إلى مستوى متميز.

وتأتي المباحثات الجزائرية-الفرنسية حول ليبيا قبيل أيام من انتهاء خارطة الطريق الأممية التي جاءت بالسلطة التنفيذية التي يقودها كل من عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، حيث يتخوف البلدان من تجدد العنف في حال شغور السلطة.