البشتي: جميع الأطراف سواء المحلية أو الخارجية غير جادين في إخراج المرتزقة

ليبيا – رأى المحلل السياسي عبد العظيم البشتي أن جميع الأطراف سواء المحلية أو الخارجية، خصوصًا تركيا وروسيا، غير جادين في إخراج المرتزقة، بل هم يريدون تقليص أعدادهم فقط.

البشتي قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: إن موضوع المرتزقة تتحكم فيه أيضًا عوامل متداخلة، من بينها ميليشيات الطرفين، التي لا تريد مغادرة العناصر السورية الموالية لتركيا، ولا مقاتلي فاغنر التابعين لروسيا.

وفيما يتعلق بتقرير نشره موقع “نوردوك مونيتور” السويدي والذي أعده فريق الخبراء المعني بليبيا، وجاء فيه أن تركيا ما زالت تدفع بعناصر من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، عوضًا عمن انتهت عقودهم. علق مضيفًا: “نعول على اللجنة العسكرية المشتركة في حل هذه القضية، ربما يتم الاتفاق على إخراج بعض العناصر من كلا الطرفين كورقة للتفاوض”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية