النعاس يحذر من خطر المكسرات والبطاريات على الأطفال دون 3 سنوات

حذّر رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الجامعي طرابلس عبدالباسط النعاس، من مخاطر ترك المكسّرات والبطاريات الصغيرة في متناول أطفالهم من عمر ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مطالباً الجهات ذات العلاقة بالقيام بحملاتٍ توعوية لأولياء الأمور للتحذير من مخاطر تناول الأطفال لهذه الأجسام الغريبة، وضرورة متابعة الأطفال، وعدم ترك الأشياء الضارة في متناولهم حفاظاً على سلامتهم.

وأكد النعاس أن الإصابات تعود بالضرر على الأطفال في حال ابتلاعها، بدخولها مجرى القصبة الهوائية والرئتين وانسدادها، ويؤدي نقص الأكسجين إلى شلل دماغي تكون عواقبه وخيمة. مشدّداً على خطورة بطاريات أجهزة التحكم عن بُعد والساعة، على الأطفال لأنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى حرق مريء الطفل.

في ذات السياق، أكد النعاس استقبال القسم خلال الربع الأول من العام الحالي عدد 143 حالة مرضية من كل مناطق ليبيا، منهم 100 حالة أجريت لها عمليات، بالإضافة لإجراء 9 عمليات زراعة قوقعة، وعدد 5 عمليات لمضاعفات التهابات الجيوب الأنفية بالمنظار، ومنهم عملية واحدة لإزالة كاملة للحنجرة، مشيراً إلى تردد عدد 3269 مريضاً على العيادات الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي، وإجراء تخطيط سمع مختلف لعدد 1093 حالة، وحالات تسوس لعدد 4 مرضى وعدد 8 عمليات مناظير للحنجرة أخذت منها عينات.

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