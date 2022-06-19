وكيل داخلية الدبيبة: الاجتماع مع السفير التركي مهم لوزارتنا

قالت وزارة الداخلية بحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية في بيان اليوم الأحد، إن اجتماعا تقابليا ضم وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء “محمود سعيد” وسفير تركيا لدى ليبيا “كنعان بلماز”، والقنصل التركي “أحمد تشاغري”، ومدير مكتب الشؤون القانونية والعقود بشركة الخطوط الأفريقية “جمال والي”.

وبحسب بيان الوزارة، تناول الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية.

وأعرب الوكيل عن شكره وتقديره إلى السفير التركي لعقد هذا الاجتماع، مشيداً على أهمية هذه الاجتماعات لوضع بناء وثوابت تنطلق منها وزارة الداخلية وتساعد على الرفع من مستوى أداء منتسبي وزارة الداخلية.