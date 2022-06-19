البرلمان التركي ينظر طلب «أردوغان» تمديد بقاء قوات بلاده في ليبيا.. الثلاثاء

أدرج البرلمان التركي، المذكرة الرئاسية بشأن تمديد الإذن الممنوح بإرسال قوات إلى ليبيا لمدة 18 شهرًا على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحال إلى رئاسة البرلمان الطلب الذي أشار من خلاله إلى أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح المشتركة في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في البلاد، على حد تعبيره.

وأضاف أردوغان أن تمديد الأذن سيسهم في الحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا، وفق زعمه.