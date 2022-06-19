التائب: الموازنة التي صرفها البرلمان لحكومة باشاآغا عبارة عن إنفاق استهلاكي

ليبيا – أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية عصام التائب أن جل الميزانية التي أقرها البرلمان لحكومة فتحي باشاآغا عبارة عن إنفاق استهلاكي، ولا توجد تنمية إلا بنسب تكاد لا تذكر.

التائب وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري قال: إن الرواتب تشكل 55 في المائة، بالإضافة إلى الدعم والنفقات الحكومية.

ولفت إلى أن الموازنة تبحث عن آلية قانونية للصرف، فالبنك المركزي أنفق 28.6 مليار دينار خلال خمسة أشهر، وتوجد حكومة لديها قانون الميزانية، وحكومة أخرى يقف معها المصرف المركزي ومؤسسة النفط، وبالتالي لا خيار حاليًا إلا بإيجاد آلية صرف عائدات النفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية