الكوني يؤكد دعمه لمساعي الوصول لأطر دستورية توافقية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، حرص المجلس على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ودعمه لمساعي الوصول لأطر دستورية توافقية تحقيقاً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء الكوني، صباح الأحد بسفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولاين هور يندل”، لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها جددت السفيرة البريطانية استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي، الذي يسعى لتحقيق الاستقرار عبر ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات على قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها كل الأطراف

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