ملف مُلاك المحافظ الاستثمارية يتصدر مباحثات وزير الدولة لشؤون السلطات التشريعية

التقى وزير الدولة لشؤون السلطات التشريعية، محمد أبو زقية، الأحد، بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، ممثلي عن مُلاك المحافظ الاستثمارية، بحضور عضو مجلس النواب المكلف بمتابعة ملف مُلاك المحافظ الاستثمارية إبراهيم الزغيد .

وأستعرض ممثلو مُلاك المحافظ، المشاكل والصعوبات التي تواجههم ، وفي مقدمتها تجميد مستحقات مُلاك المحافظ الذي تجاوز عددهم 264 الف أسرة منذ العام 2013.م، بالإضافة إلى مشكلة إزدواجية الوظيفة التي حالت دون توظيفهم بالدولة الليبية بعد إنقطاع المنحة التي كانت تصرف لهم قبل هذا التاريخ.

وأكد أبو زقية خلال اللقاء، على أنه يتابع مثل هذه الملفات بالتنسيق مع مجلس النواب في إطار تقارب وجهات النظر.

وخلص الإجتماع، إلى إقتراح بعض الحلول التي من شأنها حلحلة العراقيل التي تواجه هذه الفئة، وإحالتها إلى مجلس النواب للنظر في قانونيتها ، ومتابعتها من قبل مجلس وزراء الحكومة الليبية .