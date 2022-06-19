بليحق: وليامز ستجتمع مع مقرري لجنة المسار الدستوري لبحث النقاط الخلافية

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق إن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، ستعقد اجتماعًا اليوم مع مقرري لجنة المسار الدستوري ولجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة صياغة الدستور لمناقشة النقاط الخلافية.
جاء ذلك في بيان مقتضب للناطق باسم مجلس النواب، اليوم الأحد.
واجتمع مقررو لجنة المسار الدستوري، السبت، مع لجنة الصياغة المنبثقة عن المسار الدستوري بالقاهرة، وذلك لوضع الصياغة النهائية للمسوَّدة لعرضها على اللجنة، وفق ما أعلن بليحق أمس.
– وليامز عن تطورات اجتماعات المسار الدستوري: لجنة الصياغة تضع الآن اللمسات الأخيرة
وقالت وليامز، السبت، إن لجنة الصياغة المنبثقة عن المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة، تعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة.
خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة
وكتبت وليامز على حسابها بموقع «تويتر»: «باختتام الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد إطار دستوري يوم غد، عكف أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين على خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة، بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية»، مضيفة «تعمل لجنة الصياغة الآن على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة».
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