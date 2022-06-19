على خلفية بيان ضد حكومة الدبيبة.. مازن يستدعي مدير أمن الجفارة إلى التحقيق

العنوان-طرابلس

وجه وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، خالد مازن، باستدعاء مدير أمن الجفارة والمشاركين في بيان مكونات الوزارة بالمنطقة الغربية إلى التحقيق؛ وذلك عقب البيان الذي دعم فيه منتسبو الوزارة بالمنطقة الغربية لقرارات مجلس النواب والحكومة الليبية.

جاء ذلك في بيان وجهه مدير مكتب وزير الداخلية، نورالدين أبوجريدة، إلى مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، طالبه فيه بضرورة استدعاء مدير أمن الجفارة والمشاركين في بيان مكونات وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية.

يذكر أن منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية أكدوا في بيان لهم دعمهم للحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب من قبل الليبيين.

كما أعلن منتسبي وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية رفضهم للحكومات الخارجية مؤكدين وقوفهم صفا واحدا مع كل من يسعى لملمة شتات الوطن.