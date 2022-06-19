توقيع اتفاقية تعاون بين رابطة الكتاب الليبيين ونظيرتها الأردنية بعمان

وقعت بالعاصمة الأردنية عمان السبت، اتفاقية تعاون بين رابطة الأدباء والكتاب الليبيين مع نظيرتها الأردنية، بهدف تعزيز التواصل الثقافي، وتعميق الحوار والحراك الإبداعي.

وأكد الجانبان على أهمية الالتزام بالخطوط الحمراء المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وضرورة التنسيق بين الرابطتين في المهرجانات والندوات، وإشراك أعضاء الرابطتين في المؤتمرات، إلى جانب تبادل المنشورات والمؤلفات لتوسيع رقعة القراءة بينهما.

جدير بالذكر، أن الاتفاقية التي وقعها رئيسا رابطة الأدباء والكتاب في البلدين، تضمنت مجموعة من البنود التي تسهم في تقارب الرابطتين على الرغم من المسافة الجغرافية التي تفصل بينهما، وفق ما نقله موقع رابطة الكتاب والأدباء الليبيين عبر منصة فيسبوك.

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