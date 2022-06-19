“أسامة عبدالجيل” يقدم أوراق اعتماده مندوبا لليبيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قدم السفير، أسامة عبدالجليل، اليوم الأحد، أوراق اعتماده مندوبا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وزارة الخارجية في بيان لها، عن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ترحيبه بالسفير وتمنياته له بكامل التوفيق في مهامه الجديدة.

وثمن الجانبان التعاون الثنائي والتاريخي بين الوكالة ودولة ليبيا في مجالات مختلفة.

وتحدث مدير عام الوكالة عن مبادرة الوكالة والاتحاد الأفريقي المعنية بمعالجة أمراض السرطان وإمكانية استفادة دولة ليبيا من هذه المبادرة والبرامج الأخرى التي تقدمها الوكالة.

من جانبه أعرب عبدالجيل عن استعداده للتعاون مع الوكالة في هذا المجال خاصة وعدد من المجالات الأخرى مشيداً بجهود المدير العام والوكالة في الخصوص.

ذكرت الخارجية أنه تم تعيين عبدالجليل محافظ ليبيا لدى مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أن دولة ليبيا عضو بمجلس المحافظين عن الفترة من سبتمبر 2021م إلى سبتمبر 2023م؛ ويعتبر مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية هو أحد جهازي تقرير السياسات العامة في الوكالة وتّقدم توصيتها إلى المؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء.