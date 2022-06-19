القطراني يطلع على أوضاع بلدية مرادة مع حكماء وأعيان البلدية

التقى نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية؛ علي القطراني، الأحد، بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، بحكماء وأعيان بلدية مرادة، وعدد من أعضاء البلدية، لمناقشة أوضاع البلدية، والوقوف على احتياجاتها ومناقشة القرار الصادر من وزير الحكم المحلي بشأن تكليف مجلس تسييري للبلدية.

ورحب القطراني، في مستهل اللقاء، بالحضور، مشيراً إلى الأهمية التي يتمتع بها الموقع الجغرافي لبلدية مرادة ، وأكد معالي النائب على ضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة لإهلنا في البلدية.

ولفت القطراني إلى أنه سيتواصل مع رئيس الحكومة لمناقشة قرار وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية بخصوص تكليف مجلس تسييري للبلدية والخلاف الحاصل بشأنه.

واثنى حكماء وأعيان وأعضاء بلدية مرادة، خلال اللقاء على دور نائب رئيس الوزراء، في تذليل كافة الصعاب التي تواجه البلدية.