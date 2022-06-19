«المزوغي»: بعض العمال بالشركات المتعثرة يزاولون مهنا أخرى

أكد رئيس لجنة الشركات المتعثرة والمنسحبة ووكيل وزارة العمل بحكومة الوحدة المؤقتة، حسام المزوغي، أن “اللجنة اقتربت من إنهاء عملها، وخلال هذا الأسبوع سنعلن التقرير النهائي”.

وقال «المزوغي» في تصريح خاص لـ«فواصل»، “نعكف حاليا على المطابقة النهائية مع صندوق الضمان الاجتماعي، لأن بعض الشركات لديها عدد كبير من العمال بصدد الإحالة على التقاعد، وشركاتهم لم تدفع للصندوق الضريبة الضمانية”.

وأضاف “سنحاول حل هذه الإشكالية، وقد وصلنا إلى حلول بنسبة تزيد عن 95%”، مردفًا؛ أن “المطابقة تتم بمقارنة الاسم واسم الأم لا الرقم الوطني تفاديا لتكرار أي اسم، فالعدد يصل إلى 22 ألف موظف، وهذا أحد أسباب تأخر إنجاز هذا الملف”.

وأكمل «المزوغي» “أخذنا على عاتقنا حل هذه المشكلة من جذورها، والملف لم يفتح منذ أكثر من 11 عاما، ومعظم الشركات ذات العلاقة وقفت على آلية عملنا، وبعضها تأخر في استكمال الإجراءات ولم يوافنا إلا بعد أشهر”

وأشار إلى أنه تم العثور على “عدد من العمال بالشركات المتعثرة يزاولون مهنا أخرى، ونحن بصدد إعادة تشغيل وهيكلة الشركات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنعمل على توفير فرص عمل وفق الخبرة والمؤهل لهذه الفئات”.

وأردف «المزوغي» أنه “بعد حل الإشكالية وتمكينهم في سوق العمل سيتحسن راتبهم بأفضل مما كان عليه في السابق، ومن يحال للتقاعد سيكفل الضمان مرتبه”.

وختم موضحاً أن “الضمان طالب الشركات بقيمة الضريبة، ونحن نحاول إيجاد طريقة لسدادها دون المساس بمرتبات العاملين بهذه الشركات”.