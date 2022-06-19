بعد استكمال صيانتها.. طائرة الخطوط الجوية الليبية تصل مطار معيتيقة

العنوان-طرابلس

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية بعد استكمال صيانتها لمطار معيتيقة الدولي.

وبحسب بيان الحكومة كان في استقبال وصول الطائرة، وزير المواصلات، ووكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الخطوط الجوية الليبية، ورئيس مجلس إدارة الليبية الأفريقية القابضة، ومدير عام مطار معيتيقة الدولي.

وأكدت الحكومة إن الطائرة ستعود للخدمة بعد إتمام إجراءاتها الإدارية.

وفي مايو الماضي، أعلنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تجهيز طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية لاستعادة صلاحيتها للطيران، بعد تخزينها لفترة طويلة بمطار بنغازي.

والطائرة من طراز إيرباص A320، وجرى تغيير العربة السفلى الأمامية للطائرة وطلاء كامل للطائرة بشعار شركة الخطوط الجوية الليبية بهناجر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.