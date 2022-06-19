علاج الأطفال وتسديد الديون.. ضمن أجندة لقاء أبو جناح مع بوتشينو

أبدى السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، استعداد بلاده لعلاج عدد من الأطفال الليبيين الذين يعانون من أمراض مستعصية، إلى جانب تنظيم زيارات لعدد من الأطباء، لتقديم خدمات علاجية داخل المستشفيات والمراكز التخصصية، وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة.

جاء ذلك، خلال لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح مع بوتشينو، حيث بحثا تعزيز التعاون المشترك وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة في البلدين.

وشهد اللقاء الذي عقد الأحد بالعاصمة طرابلس، مناقشة ملف تسديد الديون المستحقة المتراكمة على الدولة الليبية، بسبب علاج المرضى والجرحى، ودعم المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية، والتنسيق الدائم مع مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة فيما يتعلق بالتواصل مع المرافق الصحية والجهات والأجهزة التابعة لوزارة الصحة.

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