باشاغا يوجه انتقادات لاذعة للبعثة الأممية في ليبيا | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

وجه رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، انتقادا لاذعا لدور بعثة الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية، معتبرًا أن الفريق الأممي بات ضعيفًا ويجب استبداله لعدم اطّلاعه على واقع الأزمة.

وتطرق باشاغا في مقتطفات من مقابلة مع تلفزيون العربي القطري تبث عشية الأحد، إلى عدد من الملفات الساخنة التي تشهدها البلاد.

واستعرض باشاغا سبل استعادة القرار السيادي للدولة، ومدى قدرة حكومته على التعامل مع المجموعات المسلحة المنتشرة في أنحاء ليبيا.

كما تطرق باشاغا إلى تأثير العلاقة بين البعثة الأممية وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر الماضي.

وكشف باشاغا عن استراتيجية جديدة لحكومته تهدف لتنويع مصادر دخل الدولة، وعن مستقبل صناعة النفط في ليبيا، كاشفًا في هذا الإطار عن عروض كبرى من شركات نفط دولية للاستثمار في القطاع.

كما تحدث باشاغا في مصير الموازنة المعتمدة من قبل مجلس النواب وصلاحيات المصرف المركزي، والاجتماعات التشاورية في القاهرة.

يذكر أن اللقاء يأتي عقب اعتماد مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي خلال جلسة عقدها في مدينة سرت، على الميزانية المقدمة من الحكومة برئاسة فتحي باشاغا، بنحو 89.6 مليار دينار.