بليحق: وليامز ناقشت النقاط الخلافية مع لجنتي المسار الدستوري وصياغة الدستور

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عن تفاصيل اجتماع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، اليوم الأحد مع لجنتي المسار الدستوري، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال بليحق، في تصريح، نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، إنه “ضمن اجتماعات المسار الدستوري المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة؛ عقد اليوم الأحد اجتماع يضم مقرري لجنة المسار الدستوري مع لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة صياغة الدستور مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز ” لمناقشة النقاط الخلافية”.