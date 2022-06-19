الدبيبة يوجه بتنظيم مصلحة التخطيط العمراني لتنفيذ خططه

عقد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة اجتماعا مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ومدير مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

وذكرت حكومة الوحدة في بيان أن الاجتماع خصص لمتابعة سير العمل بالمصلحة، والذي أعيد تشكيل إدارتها من قبل حكومة الوحدة الوطنية، بهدف تفعيل دور المصلحة، والقيام بمهامها المناطة بها، والمتعثر العمل بها منذ سنوات.

واستمع الدبيبة لعدد من الملاحظات الفنية والقانونية من قبل الوزير ومدير المصلحة، والتي تحتاج إلى إجراءات.

كما تمت متابعة الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة، بشأن اعتماد بعض المخططات الحضرية، وكيفية اتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامتها.

وأصدر الدبيبة تعليماته، بضرورة بذل الجهود بشأن تنظيم المصلحة وتفعيل عملها، لتنفيذ خطة الحكومة في جميع المجالات.