أعيان قبائل يناشدون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم حماية استقرار ليبيا وسيادتها

ناشد أعيان قبائل من كافة أنحاء ليبيا، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «دعم حماية استقرار ليبيا وسيادتها»، مشددين «على ضرورة العمل على منع اندلاع الصراع ووقف تدفق الأسلحة وتحقيق انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية»، وفق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاءت مناشدة أعيان القبائل خلال لقائهم، اليوم الأحد، مع الأمين العام المساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ريزيدون زينينغا، بمقر البعثة في العاصمة طرابلس.

الانتخابات الحل الوحيد لمواجهة التحديات في ليبيا

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، أن وفد أعيان القبائل الليبية عبروا خلال لقائهم مع زينينغا «عن دعمهم القوي لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا».

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ويجري وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة منذ الأحد الماضي مشاورات برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

زينينغا يحث أعيان القبائل على إسماع أصواتهم بشأن الانتخابات لصناع القرار

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن زينينغا سلط خلال لقائه مع وفد أعيان القبائل الضوء على جهود الأمم المتحدة المكثفة والرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري لإجراء الانتخابات في محادثات القاهرة الجارية، التي يسَّرتها المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، حاثًا «الأعيان والشعب الليبي بشكل أوسع، على إسماع أصواتهم لقادة البلاد وصناع القرار بشأن ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن».