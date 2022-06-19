شنيبة: الدول الحاضنة للأموال الليبية المجمدة تستغلها لتدعم اقتصاداتها دون أي عائد

ليبيا – اعتبر المحلل السياسي الليبي بدر شنيبة أن ما يمنع استعادة الأموال الليبية المجمدة عدة عوامل، أولها الوضع القانوني لهذه الأموال التي جمدت بموجب القرار 1973 الصادر في مارس 2011 عن مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على نظام القذافي، وبالتالي منعت الدولة الليبية حتى من حق إدارتها، وسبق أن تقدمت ليبيا بطلب لمجلس الأمن لتعديل قراره ليعطي الدولة الليبية حق إدارة الأموال والأصول، دون فك التجميد عليها، لكن الأمر ما زال لم يحسم بعد.

شنيبة وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” ، أوضح أن الأموال وأرصدة الدولة الليبية واستثماراتها الخارجية التي تقدر بأكثر من 200 مليار دولار تشكّل ثقلًا ماليًا كبيرًا، وتسعى العديد من الدول الأوروبية للاستفادة من هذه الأموال وعدم تغيير وضعها؛ ما يهدد اقتصاديات بعضها خاصة فيما يتعلق بالمصارف التي تعول على مثل هذه الأموال لضمان استقرارها المالي.

ووفق شنيبة، فإنّ “الوضع الداخلي الليبي يعقد الأمر أمام أي حكومة لاستعادة هذه الأموال وحتى الوصول إليها في ظل تنازع الشرعيات حول تمثيل الدولة الليبية أمام الجهات الدولية، حيث شهدت المؤسسات المالية الموكل إليها إدارة الأموال في الخارج منذ عام 2014 صراعات سياسية على إدارتها؛ ما مكن بعض الدول من وضع يدها على بعض هذه الاستثمارات مستفيدة من الفوضى كما حدث في بعض شركات الاتصالات في أفريقيا التي تمتلك فيها ليبيا حصصا كبيرة”.

ونبّه إلى أنّ الدولة الليبية لم تجد نفسها في موقف ثابت وموحد سياسيًا أمام العالم وفق استراتيجية محددة للمطالبة بتغيير وضع الأموال الليبية نتيجة هذه الصراعات، ما يقوي الوضع القانوني الحالي، والذي تجد فيه الدول الحاضنة لتلك الأموال الفرصة لاستغلال تلك الأموال بطريقة تدعم اقتصاداتها دون أي عائد للدولة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية