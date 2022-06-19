لجنة الصياغة تجتمع مع ويليامز لنقاش النقاط الخلافية

أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بانعقاد اجتماع يضم مقرري لجنة المسار الدستوري مع لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة صياغة الدستور، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

ويأتي هذا الاجتماع حسب ما أورده بليحق، لمناقشة النقاط الخلافية ضمن اجتماعات المسار الدستوري المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز قد أكدت، السبت، أن اللجنة المشتركة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة للمواد الدستورية المتوافق عليها، بعد مشاورات أثناء الجلسات العامة، بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية

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