عمران: اجتماع المسار الدستوري في القاهرة لن يصل لنتيجة

ادعت عضو الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور نادية عمران، أن اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة لن تصل إلى أي نتيجة والدليل ما تسرب حول التوافق فقط على النصوص العامة وترحيل النقاط الخلافية والمفصلية إلى مجلسي النواب والدولة.

وأضافت عمران في تصريحات لـ “ليبيا بانوراما”، التابعة لجماعة الإخوان، أن موضوع ترشّح العسكريين ومزدوجي الجنسية من النقاط والمواضيع الشائكة التي لا تقف عند توافق مجلسي النواب والدولة في القاهرة بل لها أبعاد كبيرة وخطيرة على المشهد الليبـي، بحسب قولها.

وأشارت إلى أن الهيئة التأسيسية تتابع مجريات اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة وسيكون لها موقف سيعلن عنه فور انتهاء هذه الاجتماعات.

وطالبت عمران مجلسي النواب والدولة بالتمسك بالتوافق الذي حدث في الغردقة بالذهاب نحو الاستفتاء وعدم مجاراة البعثة الأممية.