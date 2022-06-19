الزغيد: الغرب يريد الاستيلاء على ثروات الليبيين.. والبرلمان يعمل على إخراج البلاد من النفق المظلم

ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن المشهد في ليبيا به انسداد سياسي منذ عام 2011، مؤكدًا أن هناك من يسعى للم شمل الليبيين، وتوحيد الوطن، ولكن هناك أجندات خارجية تستهدف بقاء ليبيا في هذا النفق المظلم.

الزغيد وخلال مشاركته في برنامج “مدار الغد” الذي بث على قناة “الغد”، أوضح أن المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز انتهت صلاحياتها، وباتت موظفة عند الأمين العام، وليس لها صفة قانونية في المشاركة بالاجتماعات الليبية.

واتهم الزغيد الغرب بأنه يريد الاستيلاء على ثروات الليبيين، والآن نسعى في مجلس النواب لإحراج ليبيا من هذا النفق المظلم.

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