وفد طبي إيطالي يزور مستشفى الأطفال في بنغازي

أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، بزيارة فريق طبي رفيع المستوى من مستشفى “بامبينو جيسو” للأطفال في روما، لقسم أورام الأطفال في مستشفى الأطفال بنغازي.

وأضاف المكتب في منشور له أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لبناء قدرات الأطقم الطبية بمختلف التخصصات، لتوفير العلاج النوعي للأطفال المصابين بالأورام في ليبيا، وذلك تنفيذاً لمشروع علاج السرطان عند الأطفال الذي تنفذه منظمة الصحة العالمية في ليبيا بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا، وشركائها الدوليين.

ويضم الفريق الطبي الإيطالي نخبة من الأطباء والمتخصصين في علاج أورام الأطفال، إضافة لصيادلة وممرضين متخصصين في مجال أورام الأطفال

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية