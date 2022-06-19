وليامز تناقش مع لجنة المسار الدستوري النقاط الخلافية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بانعقاد اجتماع يضم مقرري لجنة المسار الدستوري مع لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة صياغة الدستور، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

ويأتي هذا الاجتماع حسب ما أورده بليحق، لمناقشة النقاط الخلافية ضمن اجتماعات المسار الدستوري المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكانت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز قد أكدت، السبت، أن اللجنة المشتركة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة للمواد الدستورية المتوافق عليها. بعد مشاورات أثناء الجلسات العامة، بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية .

وأوضحت ستيفاني في تغريدة لها يوم أمس السبت “باختتام الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد إطار دستوري يوم غد. عكف أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين على خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية”.

وكانت الجولة الثالثة والأخيرة من مباحثات أعضاء مجلسي النواب والدولة قد انطلقت، ضمن مبادرة أممية لحل الأزمة الليبية، في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد الماضي، لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات في أقرب وقت.