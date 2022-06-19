حمزة: الرئاسي يفرغ مشروع المصالحة الوطنية من محتواه

علق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، على إعلان المجلس الرئاسي عن موعد إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، يوم الخميس القادم خلال مؤتمر صحفي.

وقال حمزة في تصريح على حسابه على فيسبوك، “‏أعتقد أنه ليس من المنطق بعد مضي سنة ونصف يتم الآن الإعلان عن رؤية مشروع المصالحة الوطنية”.

وتابع؛ “بعد عام من الإعلان عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، تأخير التفاعل والتعاطي مع أولويات المرحلة من جانب الرئاسي لا يُسهم في إنجاح المشروع المنشود”.

وختم حمزة موضحًا “إنما يُفرغه من محتواه ويفقده قيمته”.