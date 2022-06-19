“القطراني” يوجه بتقديم التسهيلات اللازمة لأهل “مرادة”

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية؛ علي فرج القطراني ، اليوم الأحد ، بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي ، بحكماء وأعيان بلدية مرادة ، وعدد من أعضاء البلدية.

وبحسب بيان للحكومة الليبية فإن اللقاء ناقش أوضاع البلدية ، والوقوف على احتياجاتها والقرار الصادر من وزير الحكم المحلي بشأن تكليف مجلس تسييري للبلدية.

ورحب القطراني في مستهل اللقاء بالحضور ، مشيراً إلى الأهمية التي يتمتع بها الموقع الجغرافي لبلدية مرادة ، وأكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة لأهل البلدية .

ولفت القطراني إلى أنه سيتواصل مع رئيس الحكومة لمناقشة قرار وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية بخصوص تكليف مجلس تسييري للبلدية والخلاف الحاصل بشأنه.

وأثنى حكماء وأعيان وأعضاء بلدية مرادة ، خلال اللقاء على دور نائب رئيس الوزراء ، في تذليل كافة الصعاب التي تواجه البلدية.