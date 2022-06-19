مازن يؤكد نأي الداخلية بنفسها عن التجاذبات السياسية ويعد بدعم مراكز الشرطة

وعد وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد مازن بدعم مراكز الشرطة التي اعتبرها خط التماس الأول مع المواطن، مطالبا بضرورة التواصل مع الإدارة العامة؛ لتحديد النقص في الكوادر البشرية والتجنيد.

جاء ذلك خلال لقاء مازن الأحد، مع مدراء الأمن بالمنطقة الغربية، ومديريات طوق العاصمة، بحضور مديري الإدارات العامة للعمليات الأمنية، والعامة للدعم المركزي، والعامة للتفتيش والمتابعة، حيث أوضح أن الوزارة تنأى بنفسها عن أي تجاذبات سياسية.

وطالب مازن، خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس، بدعم مديريات الأمن لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة خلال فترة الصيف، حيث تكثر عمليات التهريب والهجرة، حاثا على مراعاة حقوق الإنسان أثناء عمليات الضبط والإحضار.

وشدد الوزير أيضا، على أهمية إتمام إجراءات محاضر جمع الاستدلالات، واستيفاء التحقيق مع الجهات القضائية، مؤكدا على ضرورة الاتصال المباشر وفق القواعد الإجرائية وقانون الإجراءات الجنائية

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