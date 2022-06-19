البعثة الأممية: مساعد الأمين العام للأمم المتحدة التقى أعيان القبائل من كل ليبيا

استقبل مساعد الأمين العام المساعد ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ريزدون زينينغا، اليوم الأحد، وفداً من أعيان القبائل في كافة أرجاء ليبيا.

وعبر أعيان القبائل، بحسب مانشرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عن دعمهم القوي لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الوحيد لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

وشدد أعضاء الوفد على ضرورة العمل على منع اندلاع الصراع ووقف تدفق الأسلحة وتحقيق انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية .

وناشد أعيان القبائل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم حماية استقرار ليبيا وسيادتها.

كما أكدوا على الحاجة إلى حماية أفضل لحقوق المعتقلين السياسيين والإفراج عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين بشكل غير قانوني.

وسلط الأمين العام المساعد زينينغا الضوء على جهود الأمم المتحدة المكثفة والرامية إلى التوصل إلة اتفاق بشأن إطار دستوري لإجراء الانتخابات في محادثات القاهرة الجارية، التي يسرتها المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وحث زينينغا الأعيان والشعب الليبي بشكل أوسع، على إسماع أصواتهم لقادة البلاد وصناع القرار بشأن ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

كما أكد للوفد استمرار جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في العمل مع السلطات الليبية لضمان حصول جميع المحتجزين على الإجراءات القانونية الواجبة وتنفيذ الأحكام القضائية بشأن الإفراج عن المحتجزين.