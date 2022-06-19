المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب

أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف القرار رقم (840) لسنة 2022، الذي منح بموجبه سنة استثنائية لطلبة النقل بمرحلة التعليم الثانوي، وطلبة شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، الذين استنفدوا سنوات الرسوب.

ونص قرار المقريف الذي نشرته وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، في مادته الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره يوم 14 يونيو الجاري.

– وزير التعليم يقرر منح عام دراسي استثنائي لطلاب استنفدوا سنوات الرسوب

وسبق أن أصدر وزير التربية والتعليم، موسى المقريف في 30 أغسطس 2021، نفس القرار بمنح عام دراسي استثنائي للطلاب الذين استنفدوا سنوات الرسوب للعام الدراسي 2020 – 2021.