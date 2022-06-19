محمد: الشعب الليبي لم يعد يحتمل المزيد من الصراع بين الأطراف السياسية المتخاصمة

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي طاهر محمد إن اجتماعات لجنة المسار الدستوري بالقاهرة تمثل الفرصة الأخيرة لحل الأزمة الليبية ويجب عدم إضاعتها.

محمد وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول” التركية، أشار إلى أن المتحاورون أنجزوا أكثر من 70 في المئة من القاعدة الدستورية خلال جلستين ماضيتين فقط، بواقع 6 أيام لكل منها، وذلك يبشر بقدرتهم على المضي قدمًا وإنجاز الباقي”.

ورأى أن سر نجاح الأمر هو في المبادرة الأممية التي جاءت محددة المدد ولم تترك للمتحاورين من طرفي النزاع الليبي الأمور مفتوحة الوقت.

ولفت إلى أن ضيق وقت لجنة المسار الدستوري في إنجاز تكليفها وضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عليها له أثر كبير في إنجاح الاستحقاق الحالي.

كما تكمن أهمية المباحثات الجارية -بحسب محمد- في كونها جاءت في وقت تعبت فيه جميع الأطراف السياسية المتخاصمة على مدى أعوام من الخصومة، كما أن الشعب لم يعد يحتمل المزيد من تصارعهم؛ لذلك سينجزون هذا الاستحقاق فورا.

ومضي بالقول: ” القرارات الأحادية التي اتخذتها كل الأطراف لم تسهم في الحل، فالبلاد تعيش أزمات خانقة اقتصادية ومالية بالتالي اقتنع الجميع الآن أن الحل في التوحد والانتخابات”.

كما رد على المشككين بقدرة الأمم المتحدة على حل الأزمة الليبية عبر مبادرتها الحالية قائلًا: “أذكّر أولئك أن ليبيا حصلت على استقلالها عام 1949 بقرار أممي”.

وفي هذا الصدد، أضاف محمد: “دولتنا الليبية نشأت أصلًا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 289 في 21 نوفمبر 1949 الذي قضى بمنح ليبيا استقلالها في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 1952، وهو ما تم فعلًا في 24 ديسمبر 1951، وأصبحت ليبيا مستقلة ذات حكم ملكي آنذاك”.

أما في العصر الحديث، فقال محمد: “للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إنجازات أيضًا، منها تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة بين أطراف النزاع (5+5) والتي أتمت وقف إطلاق النار بعد احتراب داخلي، بينما تكافح الأمم المتحدة إلى الآن للحفاظ على ذلك الإنجاز”.

وأردف: “أيضًا هناك توحيد البنك المركزي المنقسم منذ عام 2014 والذي شارفت خطواته الأخيرة على الانتهاء”.

وختم محمد تصريحه بالقول:”ليبيا لا تعيش بمفرها في كوكب الأرض، وعلينا أن نقتنع بجدوى المجتمع الدولي في إدارة الأمور التي نتخاصم عليها كحكم محايد”.

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