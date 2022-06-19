البخبخي: المشري ذهب لمصر ليس لإنجاز توافق بل للتمكين لمشروع الحكومة الثالثة

ليبيا – اعتبر الأكاديمي والباحث السياسي يوسف البخبخي أنه من الواضح في سياق الأحداث وفشل اللقاء ما بين رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن السياق الحقيقي ليس قائمًا على فكرة المعنى الدستوري أو الوصول لما أطلقوا عليه وثيقة دستورية أو قاعدة دستورية.

البخبخي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد: إن الدعوة فيما يتعلق بشخصي الرئيسين كانت من طرف البعثة الأممية ومتعلقة بمعالجة المسألة الدستورية والوصول بها لنقاط حاسمة فيما يتعلق بالتوافق.

وأشار إلى أن القضية بالدرجة الأولى كانت هي ما وصفها بـ”الحكومة الموازية” (الحكومة المكلفة من البرلمان) والإقرار أو الموافقة عليها والمساومة على تلك القضية والانتقال بالمعطى الدستوري للوصول به للتوافق، من ثم التوافق بحد ذاته تم الوصول له أم لم يتم ليس هدفًا، وواضح من السياق أنه ليس هدفًا إستراتيجيًا أو رئيسيًا لطرفي الأزمة، لا مجلس الدولة معني بالوصول لقاعدة دستورية فاعلة وحقيقية ولا مجلس النواب معني بالوصول لتعديل دستوري للاستفتاء عليه، مؤكدًا أنه من الواضح أن المعطى الدستوري ليس هدفًا لكلا الطرفين بقدر ما هو أداة للوصول لهدف أبعد من ذلك.

ونوّه إلى أن مجلس النواب قضيته الوصول لمسار “الحكومة الموازية”، والخلاف بين مجلسي النواب والدولة ليس حول النصوص الدستورية أو أساليب معالجتها، بل حول آليات التمكين للمجلسين للبقاء طرفًا يطرح مفهوم “الحكومة الموازية” والآخر فكرة الحكومة الثالثة، مضيفًا: “المشري ذهب لمصر ليس لإنجاز توافق حقيقي للنصوص بل للتمكين لمشروعه وهو الحكومة الثالثة، والطرف الآخر قابله بمشروعه وهو حكومة موازية وهذا موطن الخلاف، ويليامز ماء وجهها محفوظ ولن يتحقق بنجاح هؤلاء بل بفشلهم، وبإمكانها سحب البساط وأن تنتقل لبناء قاعدة تمكن الانتخابات وقادرة أن تنجح”.

ووصف موقف المشري بـ”الانتهازي”، فهو من كان وراء التزكيات وظهر في تصريحات يتحدث عن الحل الليبي – الليبي والتقى بعقيلة صالح وتوافقوا على موضوع التعديل الدستوري الثاني عشر والحكومة واختلفوا على الآليات، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وظف ما يسميه المجلس الاستشاري لإنجاز التعديل والحكومة الموازية، والمشري خرج من “المولد بلا حمص”.

كما تابع: “الواحد يقف عاجزًا أمام ما انتهى له باشاآغا وكلما يتحدث يزداد غرقًا وسوءًا ويدين نفسه ومحمد صوان ومشروعه وكل الفئة التي انحرفت عن فبراير وآلت على نفسها أن تكون أداة من أدوات المشروع الانقلابي، حتى مشروع الحكومة لم يعد مشروع حكومة، بل أضحى ألعوبة وأضحوكة وأدعوه وكل من له صلة به أن يستيقظ ويعيد وعيه ويكف عن الترهات الفارغة والوقوف الموقف الصحيح، والعودة لفبراير وعدم الانخراط في مشروع مآله لفشل وهزيمة”.

واختتم بالقول: “الشرق وإن لم يعلن علانية رفضه لحفتر ومشروعه الانقلابي، ولكن أبان انخراطه في مشروع الانتخابات ودعوة أهالينا في الشرق، لذلك الالتحام بهكذا مشروع فضيحة وجهل سياسي وغباء”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية