لإنهاء الانقسام.. توقيع خارطة طريق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة

وقع رؤساء اللجان المشكلة من قبل فرعي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بطرابلس والبيضاء، على خارطة طريق تنهي الأمور الخلافية بين الطرفين، وصولا لإنهاء الانقسام المؤسسي بشكل كامل، بما يحد من الفساد وعدم الإفلات من العقاب أو المساءلة.

واتفق الطرفان على تحديد مواعيد دورية للاجتماع، والتمهيد لتقديم تقرير موحد للسلطة التشريعية، برعاية مجلس التخطيط الوطني وشريكيه الدوليين المتمثلين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ومعهد الولايات المتحدة للسلام.

واعتمد رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير الاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات استمرت على مدار يومين بالعاصمة التونسية.

وأشار المجلس عبر منشور له إلى تحلي الفريقين بالروح الإيجابية، وامتلاكهما الإرادة الوطنية لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، والسير بالبلاد نحو الاستقرار والتقدم

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