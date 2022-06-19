تشكيل لجنة لإعداد النظام الأساسي لنقابة الصحفيين الليبيين وتحديد موعد انتخاب مجلسها

اتفق المشاركون في الاجتماع الأول للجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين على تشكيل لجنة لإعداد النظام الأساسي للنقابة التي طال انتظارها وتحديد موعد لانتخاب مجلس إدارتها، على ما أفاد مقرر لجنة هيكلة الإعلام وعضو اللجنة العلمية لاحتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي، جلال عثمان «بوابة الوسط» مساء الأحد.

وعقد في مدينة طرابلس، الأحد، اجتماع لأول لجنة تأسيسية لنقابة الصحفيين، ضم صحفيون من مختلف المدن الليبية، وبحضور مراقبين من اتحاد عمال ليبيا. وقال عثمان لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع الذي عقد بفندق بوابة الأندلس بطرابلس، ضم أصحاب المبادرات السابقة ذات العلاقة بتأسيس نقابات للصحفيين، في كل من سبها وبنغازي، وأجدابيا وطرابلس، بالإضافة لممثلين عن تحالف «أصوات حرة»، الذي يضم عدداً من منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعلام، وحرية الرأي، وحقوق الإنسان.

وأضاف عثمان أن الاجتماع شهد مشاركة رئيس وعدد من أعضاء لجنة هيكلة الإعلام، بالإضافة إلى رؤساء تحرير عدد من الصحف الورقية، والإلكترونية المحلية. كما حضر الاجتماع بصفة مراقب، نائب رئيس الاتحاد الوطني لنقابات عمال ليبيا، عبدالسلام أحمد الزوبي، ورئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا فرع طرابلس، شرف الدين الجبراني، ورئيس لجنة الأزمة بالاتحاد الوطني لعمال ليبيا، الدكتور خالد فضل.

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لجنة من 9 صحفيين لإعداد مشروع النظام الأساسي للنقابة

وذكر عثمان أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على اختيار لجنة من 9 صحفيين، يمثلون مختلف المناطق، والمؤسسات الإعلامية، تتركز مهمتها في إعداد مشروع النظام الأساسي للنقابة وميثاق الشرف، وتحديد موعد الانتخابات والإعداد لها، دون أن يشارك أي أحد من أعضائها في الاستحقاق المرتقب، على أن تنجز اللجنة مهامها في مدة، لا تتجاوز 100 يوم منذ إعلان تأسيسها. وضمت اللجنة كل من:

1. طارق عبدالسلام الهوني مدير وكالة الغيمة الليبية للأنباء، وعضو اللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين بطرابلس.

2. وليد أحمد عبدالقادر بكاكو – رئيس منظمة زلاف للإعلام – سبها

3. سمية عبدالسلام سعد الشويب – رئيس تحرير صحيفة أخبار أجدابيا

4. عوض عبدالهادي الشاعري – صحفي طبرق

5. رضا الهادي فحيل البوم – رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل

6. إيناس عبدالرزاق احميدة – صحفية

7. حمزة أحمد تركية – مراسل صحفي

8. محمد مفتاح أبوعائشة – وكالة الأنباء الليبية – طرابلس

9. فاتح علي مناع – وكالة الأنباء الليبية فرع بنغازي.

موعد انتخابات نقابة الصحفيين

ونوه عثمان بأنه سيجري انتخابات أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الليبيين بعد ثلاثة أشهر و10 أيام، وسيتم فتح باب الترشح وفتح سجل ناخبين من أعضاء النقابة من قبل أعضاء اللجنة التأسيسية الذين لا يحق لهم الترشح على مقاعد مجلس النقابة التي طال انتظار ولادتها لسنوات.

وذكر عثمان أن هذه المبادرة «جاءت بناءً على توصية لجنة هيكلة الإعلام التي شكلها رئيس الحكومة في العام الماضي وفق القرار رقم (148) ومن خلال عدد من اللقاءات مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، حيث كان هناك توجه بدعم الحكومة لمبادرة تأسيس النقابة».

كما لفت عثمان إلى أن «تحالف أصوات حرة» الذي يضم 9 منظمات معنية بالإعلام والحريات، أصدر فور تشكله في يناير الماضي بيانا دعا فيه إلى دعم تأسيس نقابة الصحفيين الليبيين، والتي تأخر تأسيسها رغم المحاولات التي قام بها عدد من الصحفيين في مدن ليبية مختلفة، لافتا إلى أن هذا التحالف عقد اجتماعًا بعدد من الصحفيين، غير أنه لم يحدث أي تقدم

وأكد عثمان، أن حكومة الوحدة الوطنية وضمن فعاليات طرابلس عاصمة الإعلام العربي، دعمت هذا الاجماع من خلال توفير المناخ والدعم المناسب لعقده في مدينة طرابلس، والذي كلل بالنجاح، وتمكن خلاله الصحفيون أخيرًا من تشكيل أول لجنة تأسيسية للنقابة.

الاجتماع الأول للجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين الليبيين في طرابلس، الأحد 19 يونيو 2022. (بوابة الوسط)

الاجتماع الأول للجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين الليبيين في طرابلس، الأحد 19 يونيو 2022. (بوابة الوسط)

الاجتماع الأول للجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين الليبيين في طرابلس، الأحد 19 يونيو 2022. (بوابة الوسط)

الاجتماع الأول للجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين الليبيين في طرابلس، الأحد 19 يونيو 2022. (بوابة الوسط)

الاجتماع الأول للجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين الليبيين في طرابلس، الأحد 19 يونيو 2022. (بوابة الوسط)

الاجتماع الأول للجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين الليبيين في طرابلس، الأحد 19 يونيو 2022. (بوابة الوسط)

الاجتماع الأول للجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين الليبيين في طرابلس، الأحد 19 يونيو 2022. (بوابة الوسط)