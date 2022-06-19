خبير في الشؤون الأوروبية: الدبيبة انتهى دوره.. وعلى باشاآغا إدارة البلاد للوصول إلى الانتخابات

ليبيا – قال يانيس كوتسو موتيس الخبير في الشؤون الأوروبية إن أوروبا لديها أسباب عدة للقلق والغضب من الوضع في ليبيا، وأولها الهجرة غير الشرعية، وغلق أبار النفط ما يزيد من أسعار الوقود عالميًا.

الخبير وخلال مشاركته في برنامج “مدار الغد” الذي بث على قناة “الغد” ، أكد أن أوروبا قلقة من الأوضاع في ليبيا، وأنه يجب إيجاد حلول بسرعة للمضي قدمًا في الانتخابات حتى يتم التوصل إلى حكومة موحدة.

وأوضح الخبير كذلك أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، دوره انتهى في ليبيا، ويحتاج إلى أن يتخلى عن ولايته لأنها انتهت، وأن يتقلد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا إدارة البلاد للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

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