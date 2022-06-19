قزيط: ما يتم تسويقه حول التوافق في القاهرة هو خداع للرأي العام

قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، إن فشل اجتماع رئيسي مجلسي الدولة والنواب خالد المشري وعقيلة صالح كان متوقعًا.

ووصف قزيط في تصريحات نقلتها صحيفة العرب ما يشاع حول التوافق بين الأطراف المتنازعة بأنه خداع للرأي العام.

وأضاف قزيط أن نقطة ترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية هي الاختبار الحقيقي لمدى التوافق بين الأطراف الليبية، خاصة وأن الأطراف المتشاورة في القاهرة اتفقت على 200 مادة.

وكانت مشاورات القاهرة قد شهدت خلافاً واضحاً بين المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث يرفض المشري الاعتراف بحكومة باشاغا، وهو ما يعتبره صالح إمعاناً منه في تجاهل دور مجلس النواب وقراراته ومواقفه، بالإضافة إلى مطالبة المشري باستثناء العسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة من الترشح للانتخابات، ما يعني عدم تحقيق التوافق المرجو حول مسودة الدستور وحلحلة النقاط الخلافية في محاور النقاش بالمسار الدستوري في القاهرة

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