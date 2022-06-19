اللافي لـ«رئيس هيئة للأوقاف»: عليكم المساهمة في رؤيتنا الاستراتيجية لـ«المصالحة الوطنية»

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العباني، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بعمل الهيئة.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن اللقاء تم خلاله الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس ، أكد على دور الهيئة في تعزيز اللحمة الوطنية، ولم الشمل ونبذ خطاب الكراهية عبر المنابر الدينية

كما تطرق اللقاء إلى المساهمة من خلال الفروع والمكاتب التابعة للهيئة بالمشاركة خلال هذا الأسبوع في إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، الذي سيمثل استراتيجية عمل المفوضية الوطنية العليا للمصالحة.