توقيع اتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية لإنهاء الانقسام | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أكد مجلس التخطيط الوطني، اليوم الأحد، اعتماد الاتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية، لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي وإعادة توحيد المؤسسات بشكل كامل في القريب العاجل، وفق بيان المجلس.

واعتمد رئيس مجلس التخطيط الوطني، رئيس اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية، الدكتور مفتاح الحرير، محاضر خارطة الطريق لتوحيد المؤسسات السيادية الرقابية والإدارية، بعد انتهاء اللجنة من عدة جلسات نقاش هادف وبناء على مدار يومين.

ووقع رؤساء اللجان المشكلة من الطرفين، على خارطة طريق وإنهاء كل الأمور الخلافية وتحديد مواعيد دورية للاجتماع والتمهيد لتقديم تقرير موحد للسلطة التشريعية برعاية مجلس التخطيط الوطني وشركائه الدوليين ومنها هيئة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا UNDP، ومعهد الولايات المتحدة للسلام USIP، وصولًا لإنهاء الانقسام المؤسسي بشكل كامل، بما يحد من الفساد وعدم الإفلات من العقاب أو المساءلة.

وأشار المجلس إلى تحلي الفريقين بالروح الإيجابية، وامتلكهما الإرادة الوطنية لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، ليس بمؤسستيهما فقط؛ بل أصرا على أن يكونا شركاء لمجلس التخطيط الوطني في إنهاء حالة الانقسام في كل مؤسسات الدولة، والسير نحو الاستقرار والتقدم.