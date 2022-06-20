الصوصاع: اقترحنا إلغاء المادة التي تنص على عدم ترشح العسكريين للانتخابات ولمدة 5 سنوات

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة المدعي العام العسكري الفريق ‏فرج الصوصاع ، أن اللجنة اقترحت خلال لقائها لجنة المسار الدستوري المنعقدة في القاهرة إلغاء المادة التي تنص على عدم ترشح العسكريين خلال المرحلة القادمة، ولمدة 5 سنوات.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية للصوصاع قال فيها: إن اللجنة اقترحت ترشيح أى مواطن دون إقصاء، منوهًا إلى أن الصندوق الانتخابي هو الفيصل.

وفي نفس السياق ، أثنى رئيس الأركان العامة التابعة للمجلس الرئاسي الفريق ” محمد الحداد ” على عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، لما قامت به من خطوات إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المنشود.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الحداد في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الذي تحتضنه العاصمة المصرية، بحضور الفريق رئيس الأركان العامة الفريق أول ” عبد الرازق الناظوري ” وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ” ستيفاني وليامز” بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة التابعة للرئاسي.

مؤكدآ أن المؤسسة العسكرية تدعم تطلعات الشعب الليبي في إنشاء دولة مدنية عبر التداول السلمي للسلطة.

كما طالب الجميع بأن يكونوا يدًا واحدة، من أجل ليبيا وأمنها، ولحماية حدودها وأراضيها وسيادتها، مؤكدًا على أهمية عودة النازحين واحتواء الجميع لرأب الصدع.

ومن جانبه ، القى الفريق رئيس الأركان العامة الفريق أول ” عبد الرازق الناظوري ” ،كلمة أكد فيها على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، ودمج المجموعات المسلحة حسب رغبتهم في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، من أجل قيام دولة مدنية لايقصى فيها أحد.

وبدورهم، أكد المجتمعون على حرمة الدم الليبي وعدم العودة للاقتتال، وأن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والدستور، وعدم تسييس المؤسسة العسكرية، ودعم الجهود لقيام الدولة المدنية وتوحيد المؤسسة العسكرية لبناء جيش قوي بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.